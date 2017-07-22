Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana ilk kez açıklama yaptı. Emir, "Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır" dedi. Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz etti.

Katar Emiri ilk kez konuştu. Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizini değerlendirdi. Yaşananların önceden planlandığını söyledi. Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz etti.



Şeyh Temim, Katar merkezli Al Jazeera kanalında Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "daha önce eşi benzeri görülmemiş abluka girişimine maruz kaldıklarını" belirtti.



"Bu kampanya önceden planlanmıştır" diyen Katar Emiri, bir sınava girdiklerini ve başardıklarını vurguladı.



Emir Temim, anlaşmazlıkların çözümü için abluka uygulayan ülkeler ile "egemenliğe saygı üzerine kurulu" diyaloğa hazır olduklarının altını çizdi.



Temim'den Türkiye'ye de teşekkür geldi. Katar Emiri Şeyh Temim, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr