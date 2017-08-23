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Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı. İki liman arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasitesiyle konteyner taşımacılığı yapılacak.

Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

Katar ile Türkiye arasında konteyner taşımacılığı yapmak üzere ilk direkt deniz yolu hattı açıldı.

Katar hükümetine bağlı Milaha şirketinden yapılan açıklamada; Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

Her 20-25 günde Türkiye'den bir gemi Katar'a doğru yola çıkacak. Transit süresi 11 gün olacak deniz hattı ile Katar'ın Türkiye ve Körfez ülkeleri ile ticareti kolaylaşacak.

Körfez krizinin patlak vermesi ile bölge ülkelerinin tecrit uyguladığı Katar'a havayolu ile Türkiye'den binlerce ton gıda sevkiyatı yapılmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #katar #türkiye
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