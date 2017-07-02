Katar'a verilen 10 günlük süre bugün doluyor. Amerika'nın şekillendirdiği, Körfez ülkelerince dayatılan 13 maddelik talep listesinin reddedilmesi bekleniyor.

Dört Arap ülkesinin körfezdeki krizin sona ermesi için Katar'a şart koştuğu 13 maddelik listenin reddedilmesi bekleniyor. Maddelerin değerlendirilmesi için verilen süre bugün sona eriyor.



Doha yönetimi Katar'ın egemenlik haklarını çiğneyen listenin reddedileceğini daha önce açıklanmıştı. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "Bağımsızlığımızı ihlal etmediği sürece komşularımızla tüm sorunları konuşmaya hazırız " ifadeleriyle Katar'a ambargo uygulayan ülkelere diyalog çağrısı yapmıştı. Ancak Amerika'nın desteklediği Arap ülkeleri, Katar'ın yapıcı hamlelerini görmezden geldi.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in Katar’a verdiği talepler listesinde Katar'dan, Türkiye’nin askeri üssünün faaliyetlerine son vermesini istendi, İran ile ilişkilerini kesmesi talep edildi.



Yaptırımlarla abluka altına alınan Katar'ın bu talepleri reddetmesine kesin gözüyle bakılıyor. karar Körfez'deki krizi derinleştirebilir. Türkiye, İran ve Rusya'nın desteğini alan Katar ise krizin noktalanması için diyalog arayışını sürdürecek.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'ın talepleri reddetmesi halinde ablukanın süreceğini açıklamıştı.



ulusal.com.tr