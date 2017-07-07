Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ambargo uygulayan ülkelerde Katarlı öğrencilere yönelik işlenen ihlalleri UNESCO'ya iletti.

Katar'da hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO), Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrencilere yönelik ihlallerle ilgili bir dosya sunduğu bildirildi.



Katar Haber Ajansı QNA'ya göre, Komite Başkanı Ali bin Samih Marri, UNESCO'nun Dış İlişkiler ve Kamusal Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Eric Falt ile Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.



Marri, söz konusu ülkelerde okuyan Katarlı öğrencilere yönelik ihlallerin yanı sıra "nefret söyleminin yaygınlaştırılması, ambargo uygulayan ülkelerde hükümete bağlı kurumlar tarafından Katar'a sempati besleyenlere yönelik alınan yaptırım kararları ile basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması" bağlamında gözlemlenen olaylardan oluşan dosyanın örgüte sunulduğunu aktardı.



Dosyada ilk sırayı 85 ihlal ile BAE'nin aldığını, Suudi Arabistan'da 29, Bahreyn'de 25 ihlalin bulunduğunu belirten Marri, özellikle BAE'deki ihlaller arasında "öğrencileri sınavlara almama, mezuniyet belgelerini vermeme ve kayıtlarını keyfi bir şekilde silme" olaylarının yer aldığını ifade etti.



Marri, ambargo uygulayan ülkeleri, siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Katarlı öğrencilerin haklarına riayet etmeye çağırdı.



Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti.



Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.