Bugün kaybettiğimiz Vatan Partisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat için binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı.



BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Adnan Türkkan: Büyük devlet adamı, Vatan Partisi önderi, örnek komutan, Mustafa Kemal'in askeri Amiral Soner Polat... Bağımsızlık mücadelemizde sonsuza dek yaşayacak. Yüreklerimize ve bilinçlerimize demir attı! O artık Sonsuz Er



Semih Çetin: Okulda sınıf arkadaşım, hapiste koğuş arkadaşım, meslekte silah arkadaşım, Türkiye sevdalısı dava arkadaşım Amiral Soner Polat'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Başımız sağ olsun.



Bartu Soral: Amiral Soner Polat gibi dünya çapında bir değeri, vatanseveri, Mustafa Kemal’in askerini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Eksikliğini bütün Türk milleti olarak hissedeceğiz. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm.



Beyazıt Karataş: Silah Arkadaşım, Dava Arkadaşım Emekli Tümamiral Soner Polat'ı kaybettik. Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun. Başımız Sağolsun.



Ahmet Yavuz: Soner Polat Amiralimizi kaybettik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Balyoz davası sürecinde ve bugün yanımızda olan vatanseverlere şükranlarımı sunuyorum. Bu adi kumpasa hayat verenleri de milletimizin unutmaması gerektiğini hatırlatıyorum. O da bunu isterdi...



Utku Reyhan: Ne zaman moralimiz bozulsa, umutsuzluğa, karamsarlığa kapılsak Soner Polat amiralimizin bu ölümsüz konuşmasını hatırlayacağız. Yeri doldurulamayacak bir kayıp. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun.



Ceyhun Bozkurt: FETÖ kumpaslarına, ABD'nin Mavi Vatanımızdaki taarruzuna direnen isimlerden çok büyük Komutan Soner Polat'ın vefatını çok büyük üzüntüyle öğrendim. Bu ülke çok büyük bir değerini kaybetti. Ali Tatar'a, Cem Aziz Çakmak'a, tüm şehitlerimize kavuştun. Mekanın cennet olsun Komutanım.



Serkan Koç: Soner Polat, Türk milletinin amiraliydi. Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan coğrafyanın tüm güzellikleri, birikimi onda vücut bulmuştu. Yeri doldurulaması zor bir Jön Türk’tü. Mavi Vatan’ın Jön Türk’ü, maviliklere sürdü. Işıklar içinde uyusun, başımız sağolsun.



Erten Acır: Yiğit bir adamı kaybettik çok üzgünüm çok.. Vatan Partili yiğittir, namusludur, onurludur. Her devrin adamı değil; her devirde adamdır.



Mehmet Perinçek: Mavi Vatan'ın bekçisi, tam bağımsız Türkiye mücadelesinin komutanı Amiral Soner Polat'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Birlikte mücadele etmek bizim için büyük onurdu. Artık onun fikir ve idealleri bizim omuzlarımızın üzerinde. Rahat uyu, komutanım!



Mustafa Önsel: Balyoz kumpasına dahil edilmemin en büyük kazançlarındandır Soner Amirali tanımak. İnanılmaz bir mütevazılık, müthiş bir bilgi birikimi, parlak bir zeka, hesapsız bir vatanseverlik... O da benim gibi ilk...



Mustafa Özbey: Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Soner Polat Amiral,hain FETO kumpaslarının son şehididir. Ülkesi ve Kıbrıs sevdalısı, ulusal çıkar kavramını yücelten bu değerli kardeşimizin emaneti üstümüzdedir. Azîz ruhu şad olsun. Kendisine zindanı reva görenlere, lânet olsun.



Nihat Genç: Çok sevilen, çok çok değerli derin bilgisi çok geniş kavrayışıyla herkesi kendine hayran bırakan soylu subayımız Soner Polat'ın ölümü hepimizi derinden yıktı. Sağlam yıkılmaz kişiliği karşısında saygıyla eğiliyor Allah'tan rahmet diliyorum.



Emrah Maraşo: Büyük bir devlet adamını, büyük bir komutanı, büyük bir devrimciyi Soner Polat'ı kaybettik. Soner Polat son nefesine kadar Türkiye'nin bağımsızlık, birlik ve üretim mücadelesinin en önündeydi. Soner Polat örgütlüydü, Vatan Partisi'nin liderlerindendi. Anısına saygıyla...



Birgül Ayman Güler: Amiral Soner Polat, samimi içten dostluğuyla ve Mavi Vatan’ı öğreten bilgeliğiyle büyük zenginliğimiz. Çok üzgünüm. Eşine, ailesine tüm dostlara sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın.



Ersoy Dede: FETÖ’nün açıktan hedef aldığı komutanlarımızdan biriydi.. Silivri'den çıktıktan sonra yakalandığı hastalıkla mücadele ediyordu.. Mekanı cennet olsun..



Salih Tuna: Soner Polat yazılarını sıklıkla paylaştığım sahici bir yurtsever, ümmeti ve mazlumları gözeten bir vicdan her daim Filistin ve Filistinlilerin yanında her daim müstevlilerin karşısında kahraman bir amiralimizdi. Allah sonsuz rahmet etsin.



Ufuk Coşkun: Allah rahmet eylesin. Bu toprakların evladı, kaliteli bir insandı. Mekanı cennet olsun.



Ömer Turan: Fetö mağduru, Türk milliyetçisi kahraman Türk Subayı Amiral Soner Polat'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, Ruhu şaad olsun, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Türk milletinin ve Türk ordusunun başı sağolsun.



Nedim Şener: Balyoz kumpası ile haksızlığa uğrayanlardan amiral Soner Polat, vefat etmiş. Uğradığı haksızlığa rağmen kızmadan, küsmeden yine ülkesi için üretmeye devam etti, devlete küfür etmedi. İşte bunu tek kelime anlatır; VATANSEVER. Allah rahmet eylesin...



Mahmut Tanal: Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Tugay Uluçevik: Amiral Sonar POLAT paşanın vefatını derin üzüntü içinde öğrendim. Allah’tan rahmet diliyorum. Aile efradının, Silâhlı Kuvetlerimizin, özellikle Deniz Kuvvetlerimizin güzide camiasının ve Grubumuzun üyelerinin başı sağ olsun!



Sabahattin İsmail: Türkiye çok değerli, vatansever Atatürkçü bir evladını daha yitirdi. En verimli çağında daha büyük hizmetler yapacak durumdayken aramızdan ayrıldı. Ergenekon kumpasında çektiği acıların bunda büyük rolü olduğunu düşünüyorum.. Çok çok üzüldüm. Türk ulusunun başı sağolsun. Komutanımıza Tanrıdan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun.



Özgür Bursalı: Değerli Amiralimiz, siz Türk Gençliğinin yüreğinde bir efsanesiniz ve sonsuza dek yaşayacaksınız, bize güç olacaksınız. Bizim de sözümüz söz, verdiğiniz görevleri bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız, Soner Polatların Türkiyesini kuracağız!



Dursun Çiçek: Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz Balyoz Kumpas Davası’da emperyalizmin hizmetçisi FETÖ suç örgütünün mağdurları arasındaydı. Anısı önünde sevgi ve saygı ile eğiliyoruz..



Önder Aksakal: Eski Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı, emekli Tümamiral Soner Polat'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Birikimli, vatansever bir subayımızdı. Ailesine, sevenlerine, bahriyelilere ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü Vatan Partisi'ne taziyelerimi iletiyorum.



Ceyhan Mumcu: Sayın Soner Polat'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkeye en iyi hizmet edeceği dönemde FETÖ yargısı eliyle tutuklandı, mesleğinden oldu. Fakat pes etmedi, dik durdu. Yaşamı tüm Türk subaylarına örnek gösterilmeli, kitapları Harbiye'de, Bahriye'de okutulmalı.



Onur Sinan Güzaltan: Devlet adamı, değerli büyüğümüz Amiral Soner Polat'ı kaybettik. Türk milletinin başı sağ olsun.



Yıldırım Gençer: Her zaman yanımızdaydı.. Büyüğümüzdü, Komutanımızdı, Önderimizdi! Mavi Vatan'ın kahraman komutanı Amiral Soner Polat'ı kaybettik. Türkiye sana minnettar!



Oktay Yıldırım: Büyük Türk milletinin başı sağolsun. Amiral Soner Polat uçmağa vardı. Türk ulusu büyük bir değerini kaybetti. Onu tanımış ve vatan savaşını omuz omuza vermiş olmak dışında bir tesellimiz yok. Büyük ruhu şad olsun.



Onur Caymaz: Soner Polat'a üzülmek için Aydınlık okuru / yazarı olmak gerekmez ama ya! Bu ülkenin çok değerli bir askerini kaybettik. Memleketimizin her değerli şeyini bir "yere" bağlamak gerekmez. Soner Yalçın ölse Oda TV'nin acı günü mü olur! Sevdiğimiz bir gazeteciyi kaybetmiş olmaz mıyız?



Burhan Kuzu: Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Vatan Partisi camiasına sabır ve başsağlığı dilerim.



Mustafa İlker Yücel: Türk milleti esaslı bir devlet adamını, Vatan Partisi nitelikli kurmayını, TSK cesur bir amiralini kaybetti. Vardiya bizde komutan Soner Polat. Gözün arkada kalmasın.



Kemal Üçüncü: Soner Polat Amiralim ruhun şad mekanın cennet olsun. Bahriyenin prenslerindendi tam bir Prusya tipi Harbiyeli şuurlu asker entellektüeldi. Kenef ağızların alçakca iftirasına uğradı. Affetmeyeecğiz! Tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde/Evvel giden ahbaba selam olsun erenler.



Yener Güneş: Amiral Soner Polat'ın hayatımdaki yeri öyle önemli ve anlamlı ki, satırlarla anlatabilmek imkansız. En zor ve en mutlu zamanlarımda bir baba gibi, bir öğretmen gibi hep yanı başımda oldu. Acımız büyük. Babasını kaybeden çocuk ne hissederse, odur hissettiğim... Güle güle Amiralim.



Ufuk Akkaya: Bir yiğidi daha yitirdi Türkiye. Tümamiral Soner Polat hayata veda etti. Güle güle Mavi Vatan'ın amirali.



Ercan Dolapçı: Türk denizciliğinin bir yıldızı daha kaydı... Amiral Soner Polat yakalandığı amansız hastalık sonucu bugün hayatını kaybetti. Değerli komutanımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum.



Yakup Aslan: "İnna ileyhi ve inna ileyhi raciun" Vatan Partisi Genelbaşkan Yrd. Emekli Tümamiral Soner Polat Rahmet-i Rahmana kavuştu. Türk Milletinin başı sağolsun.



Yusuf Tunçer: Vatan Partisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat yaşamını yitirmiştir. Bilgi birikimi, yüksek ahlakı, vatanseverliği öne çıkan özellikleriydi. Partimizin ve Milletimizin başı sağolsun.



Tarık Tekgözli: ABD tertibiyle zindana atıldı, yılmadı, küsmedi, mapushane edebiyatının ekmeğini yemedi. Zorunlu emekli edildi ama kimileri gibi köşesine çekilip keyfine bakmadı. Türkiye aşığıydı. "Önce vatanım" dedi, tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye için kollarını sıvadı. "Sivil hayat"a geçişte yaptığı ilk iş örgütlü mücadeleye girişmek oldu; Vatan Partisi'ne üye oldu. Görev aldı, koşturdu, yazdı, çizdi. Aldığı her nefesi, bu ülke için harcadı. Hastalığı onu durduramadı, son nefesine kadar kalemini bırakmadı, bu vatan için bizler için üretti. Birikimi ve tecrübesiyle Türkiyemize büyük katkıları oldu/olacaktı. Maalesef kendisini erken yitirdik. Türkiyemizin başı sağ olsun. Güle güle Soner Polat komutanım.



Banu Avar: Ergenekon sürecinde amansız hastalığa yakalanan amiral Soner Polat’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. “Mavi Vatan İçin Jeopolitik Rota” adlı kitabını okuyunuz.



Kemal Anadol: Amiral Soner Polat salt ailesi ve arkadaşları için değil ülkemiz için de büyük bir kayıptır. Tüm denizcilerin ve ailesinin demokratların ve antiemperyalistlerin başı sağ olsun.



ulusal.com.tr