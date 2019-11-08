Kaybettiğimiz Özdemir Nutku için çok sayıda başsağlığı mesajı! Özdemir Nutku kimdir?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Özdemir Nutku'nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Mustafa Kutlu, şunları belirtti:

"Kurumumuzun eski Edebi Kurul üyesi, yazdığı ve çevirdiği eserleri defalarca sahnelerimizde perde açmış, Türk Tiyatromuzun değerli ismi Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

"ELVEDA BABA DOSTU"

Behzat Uygur da yayınladığı başsağlığı mesajında "Özdemir Nutku çok değerli bir tiyatro adamıydı..en önemlisi geleneksel tiyatroyu çok önemserdi.. Süheyl-Behzat Uygur tiyatrosuna verdiği desteği hiç unutmayacağım.. elvada baba dostu.." dedi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Eskişehir Şehir Tiyatroları da "Türk Tiyatrosunun en değerli isimlerinden, sanatçı ve akademisyen Özdemir Nutku hocamızın vefatı sebebi ile derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiamıza baş sağlığı dileriz" paylaşımı yaptı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından da "Yapmış olduğu çalışmalarla Türk tiyatrosuna büyük hizmetler veren değerli tiyatro insanı Prof. Dr. Özdemir Nutku'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. " mesajı yayımlandı.