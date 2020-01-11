Kayıp balıkçılardan biri ölü bulundu
Kilyos açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Hala kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
GÜNDEM 11.01.2020, 16:34
Kilyos açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu.
Ekipler sabah saatlerinde yeniden başlattığı arama çalışmasında 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Kazada kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
ulusal.com.tr
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