Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı duruşmada 6'sı tutuklu 10 sanığın ifadesi alındı

Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı duruşmaya devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkemede savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Zuhal Dalçin, Nursel Eser, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci de olayla ilgileri ve bilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği yetkili avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, tüm sanıklar hakkında şikayetlerinin sürdüğünü belirtti.

Dosyada eksikliklerin giderilmesini, aynı yerde tutuklu bazı sanıkların başka yerlere nakledilmesini ve patlama sonrasında hastane, adli tıp ve sevk raporlarının araştırılmasını talep etti.

Sanık avukatları da tutuklu ve tutuksuz yargılanan müvekkillerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.



Safitürk'ün babası ve eşi görüntülü bağlandı

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım ve eşi Ayşegül Safitürk ise mahkemeye görüntülü sistem üzerinden katıldı.

Baba Safitürk, "Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir." ayetini okuyarak suçluların ahirette cezalarını çekeceklerini, bu dünyada da çekmelerini istediklerini kaydetti.

Saldırıdan sonra bir ihmalin olup olmadığının araştırılmasını isteyen Safitürk "Ben adaletin tesis edilmesini istiyorum. Tüm sanıklar hakkındaki şikayetim devam ediyor." dedi.

Eşi Ayşegül Safitürk'te oğlu ile birlikte mağdur edildiklerini ve şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkemede hazır bulunan Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk de saldırıdan 13 gün önce kardeşini makamında ziyaret ettiğini anlattı.

Safitürk, şunları belirti:

"Biz makamda çay içtiğimiz sırada belediyede görevli bir kadın, bir saldırı düzenleneceğini ve ağlayarak Kaymakamın öldürüleceğini söyledi. Kardeşimin bu noktada dikkatli olmasını istedim. Oda 'tamam' dedi. Buradan ayrıldıktan sonra tekrar Kaymakama sordurdum, 'Onları gözaltına aldırdım' dedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bir de tutuklu 5 sanık aynı ceza evinde kalıyor. Birleşip aynı ifadeleri veriyorlar. Hepsinden şikayetçiyiz, şikayetimiz devam ediyor."

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı tanıkların da ifadesinin alınmasına karar verdi.

Heyet, saldırının gerçekleştirildiği kaymakamlık binasının odalarının fotoğraf ve krokilerinin hazır edilmesine ve tutuklu sanık Devran Aslan'ın en yakın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden beyan vermeye engel teşkil edecek akıl hastalığının bulunup bulunmamasına ilişkin rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 11 Ağustos'a erteledi.

Şehidin babası Asım ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk ile bazı şehit yakınlarının da katıldığı duruşmayı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ve Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi de izledi.



İstenilen ceza

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik Kaymakamlığındaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

