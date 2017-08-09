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Kayseri'de ByLock operasyonu: 26 gözaltı

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 26 şüpheli yakalandı

Kayseri'de ByLock operasyonu: 26 gözaltı

 Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, çeşitli meslek gruplarından 30 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Z.K'nin, örgütün "bölge imamı" iddiasıyla tutuklu bulunan Yahya K'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #bylock #operasyon #gözaltı #fetö
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