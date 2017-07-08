Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Cumhuriyet savcılığı kararı doğrultusunda yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLocku kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 günlük sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 16 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Tutuklanan kişiler cezaevine konuldu.