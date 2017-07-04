KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 64'ü polisin operasyonuyla yakalandı.

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 64'ü polisin operasyonuyla yakalandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi hakkında adli makamlarca verilen gözaltı kararı gereğince bu sabah operasyon düzenledi. Erken saatlerde başlayan operasyonda, 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.