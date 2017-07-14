Kayseri Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda operasyon düzenledi. Bir yıl içinde 2 bin 821 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 2 bin 474 kişiden 1060'ı tutukladı.. Firari zanlı sayısı ise 347.
Kayseride FETÖ/PYD davalarında gözaltına alınan özel sektörden 578 kişiden 164'ü tutuklanırken, kamu da ise 226 tutuklamayla polisler ilk sırada yeraldı.
Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PYD örgütünün haberleşmede kullandığı By Lock programını telefonlarına yüklediği belirlenen bin kişi hakkında da işlem yapılacağı belirtildi.
FETÖ terör örgütünün başarısız darbe girişiminin ardından Kayseri'de bir yılda örgütle bağlantılı ve ByLock kullandıkları gerekçesiyle 2 bin 474 kişi gözaltına alındı. Bu zanlılardan 57'si hakim ve savcı olmak üzere 1060 kişi tutuklandı. 813 şüpheli hakkında ise denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağı kararı alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda operasyon düzenledi. Bir yıl içinde 2 bin 821 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 2 bin 474 kişiden 1060'ı tutukladı.. Firari zanlı sayısı ise 347.
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