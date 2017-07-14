FETÖ terör örgütünün başarısız darbe girişiminin ardından Kayseri'de bir yılda örgütle bağlantılı ve ByLock kullandıkları gerekçesiyle 2 bin 474 kişi gözaltına alındı. Bu zanlılardan 57'si hakim ve savcı olmak üzere 1060 kişi tutuklandı. 813 şüpheli hakkında ise denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağı kararı alındı.

0 0 0 0

Kayseri Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda operasyon düzenledi. Bir yıl içinde 2 bin 821 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 2 bin 474 kişiden 1060'ı tutukladı.. Firari zanlı sayısı ise 347.



Kayseride FETÖ/PYD davalarında gözaltına alınan özel sektörden 578 kişiden 164'ü tutuklanırken, kamu da ise 226 tutuklamayla polisler ilk sırada yeraldı.



Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PYD örgütünün haberleşmede kullandığı By Lock programını telefonlarına yüklediği belirlenen bin kişi hakkında da işlem yapılacağı belirtildi.



