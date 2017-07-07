CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Dev operasyon başlıyor
Dev operasyon başlıyor
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

Kayseri'de PKK propagandasına 3 gözaltı

KAYSERİ'de sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de PKK propagandasına 3 gözaltı

KAYSERİ'de sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda başlattığı operasyon kapsamında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ın sosyal medya üzerinden  propagandasını yaptığı belirlenen Mehmet E., Mehmet.Y. ve Oktay Ö. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #pkk #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Beşiktaş şampiyonluğu kutladı
Sonraki Haber
Yüksek AKP Şurası (YAŞ)!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.