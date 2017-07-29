KAYSERİ'de, kırmızı ışık ihlali yaptığı için durdurulmak istenen otomobilden polis ekiplerine silahla ateş açıldı.

KAYSERİ'de, kırmızı ışık ihlali yaptığı için durdurulmak istenen otomobilden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Polis aracını kullanan polis memuru silah sesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, trafik kazası yaptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Mehmet Ç. yarım saat süren çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Kocasinan Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan 38 GE 487 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ç'yi durdurmak isteyen 38 A 5452 plakalı polis aracının sürücüsü polis memuru M.Y., Mehmet Ç'nin peşine düştü. Polis otosundan yapılan anonsa rağmen durmayan Mehmet Ç, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Polisler duyduğı anonsa rağmen kaçan kişiyi merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi. Bunun üzerine Mehmet Ç, iddiaya göre silahıyla polis otosuna iki el ateş açtı. Bunun üzerine polis aracını kullanan M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanal duvarına çarptı. Olayda şans eseri kurşun polis aracına isabet etmezken, araçta maddi hasar oluştu. Olay sonrası Mehmet Ç, otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Polis otosuna ateş açan silahlı saldırgan Melikgazi İlçesi'nde yakalandı.