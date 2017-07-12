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Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı. 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla F.B, M.K, M.E, M.Y, O.Ö. ve H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #sosyal medya #gözaltı
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