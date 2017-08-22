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Kayseri'de üzerine benzin döküp, kendini yaktı

Kayseri'de işsiz 45 yaşındaki Haydar Çopur, iddiaya göre borçları nedeniyle girdiği bunalım sonucu Valilik Göç İdaresi binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Çopur, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de üzerine benzin döküp, kendini yaktı

Kocasinan İlçesi Cumhuriyet Meydanı Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Valilik Göç İdaresi binası önüne gelen Haydar Çopur, burada elindeki bidondaki benzini başından aşağıya dökerek, intihar edeceğini söyledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Bir süre bekleyen Çopur, polisin ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden elindeki çakmağı yaktı ve kendini ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Çopur'un üzerine, buradaki memurlar bina içinden getirdikleri suyu döktü.

Polis ve sağlık ekipleri deHaydar Çopur'u 112 ambulansına  bindirip, Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çopur'un vücudunda ağır derecede yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haydar Çopur'un 2 bin TL civarında borcu olduğu ve bu borcu ödeyemeyince bunalıma girerek canına kıymak istediği öne sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #Haydar Çopur
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