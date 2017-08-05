ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın patlayıcıları bulundu. Operasyonda, devlet büyükleri ile kayyum olarak atanan belediye başkanlarına yönelik saldırıda kullanılacağı tahmin edilen 40 kilo plastik patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kentte son zamanlardaki operasyonlar ile çöküntü içerisine giren tabana moral vermek amacıyla saldırı düzenleyeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı araştırmada terör örgütü üyelerinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye patlayıcı ve mühimmat soktuğunu saptadı. Araştırmayı derinleştiren polis, patlayıcı ve mühimmatların Suruç ilçe merkezine yakın noktadaki arazide gizlendiğini de belirledi.



Bunun üzerine araziye düzenlenen operasyonda kayalıkların arasına gizlenmiş 2 plastik bidon içerisinde; 40 kilo plastik patlayıcı, 2 metre infilak fitili, 2 metre saniyeli fitil, zırh delici 15 roket başlığı, 3 bin 760 uzun namlulu silahlara ait fişek, el bombaları ve el bombalarına ait fünyeler ele geçirildi. Belediye başkanı olarak atanan kayyumlar, devlet büyükleri, güvenlik güçleri ile AKP yöneticilerine yönelik suikast ve bombalı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen patlayıcı ve mühimmata el koyan polis, olayla ilgisi olduğu saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.



Kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmazken, operasyonun sürdüğü bildirildi.



