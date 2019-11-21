Kazım Karabekir'i fotoğraflarla anlattı

Kazım Karabekir, milli mücadelenin 100'üncü yılında fotoğraflarla anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi "Milli Mücadelenin 100'üncü Yılında Kazım Karabekir” konulu bir konferans düzenledi. Konferans, Kazım Karabekir'in 1941 doğumlu kızı Timsal Karabekir tarafından verildi. Konferansa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda yurttaş katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla konferans başladı.

Timsal Karabekir, Kazım Karabekir'in Milli Mücadele anılarını aktardı. Karabekir, babasının düşünce dünyasının küçüklükten itibaren şekillendiğini söyledi.

Timsal Karabekir, babasının İsmet İnönü ile olan arkadaşlığına da değindi.

Konferansın sonunda Karabekir'e Türk bayrağı ve Yatağan kılıcı hediye edildi.

ulusal.com.tr