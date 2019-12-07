Kemal Derviş ekonomisini benimseyen Ali Babacan dosyası

Ali Babacan, son günlerde siyaset sahnesinde adını en çok duyduğumuz isimlerin başında geliyor. Yeni parti çalışmalarıyla çıktı ortaya.

Ak Parti kurucularından...İddiasına göre kötü giden gidişatı düzeltmek için parti kuruyor.

58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 60. Hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Hükümette yapılan değişiklik sonrasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Babacan bütün görevlerinin yanı sıra, Türkiye'yi esas ekonomi üzerinde felakte sürükledi. "Borç parayı ben bulurum" diye sahneye çıktı.

Babacan döneminde borçlar zirve yaptı. Göreve başladığı 2002’de toplam borç 129 milyar dolardı. Babacan’ın ayrıldığı 2015’te toplam borç 400 milyar dolara yükseldi.

Batı destekli finans kuruluşlarına yakınlığıyla bilinen Babacan'ın Türkiye'yi ekonomik krizden nasıl kurtaracağı merak ediliyor. IMF reçetesini sunan Kemal Derviş politikalarını uygulayacağı konuşuluyor.

Babacan, bir de FETÖ davalarıyla gündeme geldi. Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Ali Babacan’ın kendisine danışman olarak seçtiği hemen herkesin FETÖ ile bağlantısı çıktığı yazıldı. Ankara başsavcılığı, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

FETÖ'nün finanstaki en önemli sac ayağı olan ve 2016 yılında kapatılan Bank Asya ile de hafızalarda yer etti. Bank Asya 2014 yılında borsada düşüş yaşamıştı. Devreye Ali Babacan girerek, "Ziraat Bankası Bank Asya'yı satın almak için görüşmelere başladı" demişti. Bu açıklamadan sonra baknaın hissleri tavan yaptı.

Babacan'ın kuracağı partide eski bakanlar Beşir Atalay, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin'in olacağı konuşuluyor. Atalay, açılımcı bakan olarak anılırken, eski Adalet Bakanı Ergin'in adı FETÖ iddanemelerinden birinde yer aldı. Ergin, FETÖ kumpaslarının en yoğun yaşandığı 2009-2013 yılları arasında AKP’den Adalet Bakanlığı ve HSYK Başkanlığı yapmıştı.

Babacan kapı kapı dolaşıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile geçen aylarda bir araya gelmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Babacan sayesinde "muhafazakâr dindar" diye tanımlanan kitleye ulaşabileceğini söylemişti.

Babacan'ı ekonomi bakanlığının yanı sıra Dışişleri bakanlığı dönemi de çok tartışıldı. Parti kurma çalışmalarında destek gördüğü Abdullah Gül mirasını sürdüren Babacan, Avrupa Birliği için sınırsız taahitler de bulundu. AB'nin gelecek ve demokrasi programı olduğunu söylemişti

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