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Kemal Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçimlerde cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olmayacağını belirterek, "Ben partiler üstü erkek ya da kadın aday istiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Alman Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının mantıklı bir öneri olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül kendi geleceğine kendisi karar vermelidir ancak seçimlere iki yıl varken şimdi bir isim verme yanlışını yapmam." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de "Hayır. Ben partiler üstü erkek ya da kadın aday istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de 15 Temmuz gecesi neler yaşandığı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Benim darbe girişiminde Gülen'in sorumluluğu konusuna dair en ufak bir şüphem yok. Gülen ekibi yıllarca devletin kurumlarına sızdı. Polisi, adaleti ve askeriyeyi kontrol altında tuttular.'' ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değinerek, şunları kaydetti: 

''Türkiye'nin AB'ye gireceğine her zamankinden daha fazla inanıyorum. Üyelik sürecini devam ettirmeliyiz. Avrupa'nın Türkiye'deki demokratlarla iş birliği yapmasını arzuluyorum. 9 Temmuz'daki protestolardan çıkan açık mesaj şuydu: Muhalefet yaşıyor. Birçoğu bizi bekliyor.''


Kaynak: AA
Etiketler; #DER Spiegel #kemal kılıçdaroğlu #chp
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