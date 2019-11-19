Kemal Kılıçdaroğlu: Ahmet Altan kararı yanlıştır

Kayyum atanan HDP'li belediyelere destek çıktı. Tekrar cezaevine koyulan Ahmet Altan'ı sahiplendi.

Şu ana kadar 24 HDP'li belediyeye teröre destek verdikleri gerekçesiyle kayyum atandı. Kayyumlara tepki, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li isimlerin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geliyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'den ceza alan Almet Altan'ın tekrar tutuklanmasının da yanlış olduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yalanladığı Tank Palet'in Katar'a satıldığı iddiasını da sürdürdü.



ulusal.com.tr