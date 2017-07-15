TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı.
Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı.
Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşacak.
KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK
Değişiklik sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir karar aldı.
Kılıçdaroğlu konuşma bölümü kaldırıldığı için Meclis'teki törene katılmayacak.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anma programına katılmama kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Yıldırım "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" dedi.
ulusal.com.tr
TBMM'de gece yapılacak programda değişikliğe gidildi. Buna göre, protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis'teki törene katılmama kararı aldı. Başbakan Yıldırım, "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar" dedi.
TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı.
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