Kemal Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlar EYT formülünü açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lileri de sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"EYT'nin sorunu ne onu bilmiyorlar. Sorunu ne? Sorunu şu, beni işten attılar iş bulamıyorum. Kusura bakma sen yaşlısın senden gençler var, diyorlar. Devlete gidiyor, sen daha gençsin seni emekli edemiyoruz, diyorlar. Nasıl geçinecek? Aile sigortasıyla. Aile sigortası, uluslararası çalışma örgütünün kabul ettiği bir sözleşme. Yaşlılık, emeklilik, ölüm, işsizlik gibi...

Diyelim ki işsiz kaldın, işsizlik sigortasına başvuruyorsun. 10. aydan sonra devreye aile sigortası giriyor. Emekli oluncaya kadar bütün harcamaları karşılıyor. Çocuk sayısına göre de harcamaları karşılıyor. Aile sigortası olursa bu sıkıntılar kalmaz.

EYT'li iş bulsa dahi çalışmak istemiyor, çalışıp daha fazla prim öderse, ama emekli olduğunda neden daha uzun süre prim ödedi diye cezalandırılıyorum ve emekli aylığım düşük oluyor. İki maaş ikramiye vereceğiz dedik kıyameti kopardılar. Bütçede para var. bütün mesele şu, parayı kimin için kullanacağınız önemli.

İKTİDARA GELİRSENİZ NASIL DÜZELTECEKSİNİZ?

Üreten bir Türkiye. Üniversiteler bilgi üretecek, sanatçı sanat eseri üretecek. Üreteni teşvik edeceksiniz. Batı'nın egemen güçleri sizi üretmekten koparmak istiyorlar. Hollanda, Konya'dan küçük bir devlet. Yıllık tarım ihracatı 138 milyar dolar. Türkiye'nin 9 milyar dolar bile değil. Batı'nın egemen güçleri Türkiye'yi biz doyuracağız diyorlar. Güçlü bir sosyal devlet ve sürdürülebilirlik. Demokrasi gelişiyor, sosyal devlet anlayışı sürekli gelişiyor. Bunları sürdürülebilir kılmamız lazım."

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