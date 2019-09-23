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Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim yapılacağını iddia etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerinini seçim istemediğini belirterek AK Parti'nin "Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız" diyeceğini öne sürdü

Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim yapılacağını iddia etti

Cumhuriyet Gazetesi'nden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "erken seçim" tartışmaları konusunda kendilerinin bir seçim istemediklerini, ancak AK Parti'nin Türkiye'yi yönetemediğinin farkına vardıktan sonra "Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız" diyeceğini ifade etti

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ben, özellikle yerel seçim döneminden bu yana, bir erken seçimi doğru bulmadığımı, parti olarak bizim de bir erken seçim talebimizin söz konusu olmayacağını sıklıkla vurguladım. Biz hâlâ aynı noktada duruyoruz. Bir erken seçim doğru değil. Ancak, erken seçim kararı alacak olan iktidar bloku açısından durumu değerlendirdiğimizde, bir süre sonra bunlar başta ekonomi olmak üzere pek çok konuda Türkiye'yi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla 'Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız' diyeceklerdir"

ulusal.com.tr

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #erken seçim #ak parti
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