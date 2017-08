Partisinin belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, yeni devlet tartışmasına ilişkin olarak sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, acıyla kanla kuruldu. Siz kalkacaksınız, bir devlet kurduğunuzu söyleyeceksiniz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, eski AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet kuruluyor' sözlerine sert tepki göstererek, "Densiz bir kişi, ahlaksız bir kişi, tarihine saygı duymayan bir kişi. Siz bir devletin nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, acıyla kanla kuruldu. Siz kalkacaksınız, bir devlet kurduğunuzu söyleyeceksiniz" dedi.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"Ülkede hak arayan, hukuk arayan milyonların yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü görkemli kılan da adalete susamış milyonlardır. 80 milyonun adalet ihtiyacına cevap vermek için yürüdüm. Bu yürüyüşe her görüşten, her inançtan, her kimlikten insan katıldı. Maltepe'de bir adalet çağrısı yaptık. Bu çağrının hiçbir satırına itiraz gelmedi. Bu çağrıyı CHP belediye başkanları olarak topluma duyurmalısınız. Madem birlikte, huzur içinde yaşayacağız; Temel öğesi adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde devletin olmadığını da her yerde dile getireceğiz."



"SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"



"İkinci bir adım daha atıyoruz. Çanakkale'de Adalet Kurultayı toplayacağız. Adalet Yürüyüşü'nde sadece yürüdük. Benim yanlışım varsa o söyleyebilmeli, onun yanlışı varsa ben söyleyebilmeliyim. Siyasi kavgalardan bu millet bıktı. Yeter artık ya, yeter. Çanakkale'deki Adalet Kurultayımıza toplumun her kesiminden insanlar gelecekler, onları davet edeceğiz. Eğitimde adaleti nasıl sağlayacağız, emekli adaletini nasıl sağlayacağız, bunu tartışacağız. Adaletli bir toplum nasıl olacak, onu tartışacağız. Adaletli bir düzenin fikri altyapısı orada oluşacak ve bunu da sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyuracağız.



Tüm kentlerin bir kimliği vardır. Kimlik, belediye başkanları tarafından bilinir, tanınır ve dünyanın her tarafına tanıtılır. Dolayısıyla kentler, birer marka olarak kendilerini tüm dünyaya tanıtırlar."



"NEDEN İNSANLAR HAFTA SONU CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERE GİDERLER"



"Bursa, beton Bursa haline gelmiştir. Ankara yaşanamaz bir kent haline gelmiştir. Bir insan bir kentte yaşamak istiyorsa, rahatlıkla yaşamak istiyorsa, tercih edeceği kent CHP'li belediyelerin yönettiği kenttir. İstanbul'da nefes mi almak istiyorsunuz, neden hafta sonu insanlar CHP'li belediyelerin olduğu yerlere giderler. Biz şimdi bütün Türkiye'yi CHP'li belediyelerin yönettiği bir ülke haline getirmek istiyoruz."



"KENTİ, RANTA VE RANTİYEYE TESLİM ETMEDİ BELEDİYELERİMİZ"



"Eskişehir, çölde bir vaha gibi. Bu Eskişehir'e Bursa'dan daha fazla turist geliyor. Eskişehir, Osmanlı'ya başkentlik yapmadı. Belediye başkanlarımız çalıştıkça onların üzerine yoğunlaşan baskıyı da biliyoruz. 15 Temmuz öncesi F Tipi yapılanmadan şikayet ederdik. Yereldeki hedefi CHP'li belediyelerdi. İzmir, Eskişehir belediyesine baskınlar yapıldı. Sandılar ki bir şeyler bulacaklar diye. Onların arkasında bugünkü iktidar vardı. O aramayı yapanların tamamı şu anda hapisteler. Bizim belediye başkanlarımız sokaklarda, caddelerde vatandaşla selamlaşıyorlar. O açıdan Yılmaz Büyükerşen ve Aziz Kocaoğlu'na F Tipi yapılanmanın yaptığı baskınlar sonuçsuz kalmıştır. Kenti, ranta ve rantiyeye teslim etmedi belediyelerimiz. Mafya bozuntuları belediye başkanlarımıza saldırdılar. Halk belediye başkanımıza sahip çıktı. Rantla içli dışlı olanların önünde böyle bir saldırı yok, ama mafya ile mücadele edenlerin önünde her zaman bu riskler vardır. Bu risklerin önünde de CHP'li belediye başkanları vardır. Mahkeme karar vermiş yıkamıyorlar. Söyküyor sadece "küstüm" diye. Adalet soylu bir kavramdır."



"ADALET BİR ERDEM İŞİDİR"



"Adalet bir erdem işidir. Erdemli olmak bilgili olmak demektir. Devlet adamlarının erdemli olması lazım, hoşgörülü olması lazım. Kin, öfke nöbetine tutulmaması lazım. Devletin içindeki görevlerine sadık olması lazım. İşi ehline vermesi lazım. Erdemli kişi dediğiniz budur."



"YENİ DEVLET" SÖZLERİNE SERT TEPKİ



Eğer bunlar olmazsa, devleti iyi yönetemezsiniz. İktidar partisinin eski MKYK üyesi bir konuşma yaptı. Bunu defalarca tekrarladı. "Biz yeni bir devlet kuruyoruz" diyor. Bu devletin kurucusu da kendi partisinin genel başkanı olacak. Densiz bir kişi, ahlaksız bir kişi, tarihine saygı duymayan bir kişi. Siz bir devletin nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, acıyla kanla kuruldu. Siz kalkacaksınız, bir devlet kurduğunuzu söyleyeceksiniz. O ne düşünüyor acaba, tık yok. Sen bu adam hakkında ne düşünüyorsun sen? Buna bu cesareti sen verdin. Sadece o mu, bunun bir danışmanı var. Danışmanı da konuşuyor, o da diyor, 16 Nisan'da halk kendi devletini kurmak için adım atıyor diyor. Ona da bir şey yapılmıyor. Cumhuriyet saraylarda kurulmadı, zengin sofralarında kurulmadı, birilerinin önünde diz çökerek kurmadılar. Yoksullukla yoksulluk.



"AKLI KAFASINDA DEĞİL, KÜLAHINDA OLAN ADAMLAR..."



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurarken en büyük sorun parasızlık olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında gelen bazı yardımlarla, Kurtuluş Savaşı verildi. Halkta para yoktur. Kimisinden çorap, buğday, arpa istenmiştir. Onlarla asker beslenmiştir, onlarla mücadele edilmiştir ama alınan her malın bedeli yine o insanlara ödenmiştir. Cumhuriyet, adalet üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunda bir tek kişinin bile hakkı yenmemiştir. Bunlar devletin kuruluşunun ne olduğunu bile bilmiyorlar. Tarihi bilmemek ülkesine ihanettir. Cumhuriyetin kuruluşuna laf edenler Osmanlı'nın batışına tek laf bile etmiyorlar. Aklı kafasında değil de külahında olan adamlar "Keşke Yunanistan kazansaydı" diyerek vatanlarını satıyorlar. Cephelerde bu bayrak düşmesin diye kaç şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçümsüyorlar. Sorun şudur; Bu zihniyetteki tüm insanların AK Parti'nin içinden çıkmış olmasıdır. Onlar da ses çıkarmıyorlar. Kapının önüne koyamıyorlar, niçin. Aynı amacı mı güdüyorsunuz siz. Sevr anlaşması, tek laf edemiyorlar ama Lozan'a dilleri uzuyor."



"NASIL CUMHURİYET SAVCISISINIZ SİZ"



"Sevr anlaşmasını tanımayan bir kişi var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sevr anlaşmasına alkış tutacaksın, Türkiye'nin kuruluşuna laf söyleyeceksin. Bunun adı vatana ihanet değil midir? Nedir bunun adı? Suskun olanlar da aynı ihanet içindedirler. Cumhuriyet savcıları, neredesiniz siz. Nasıl cumhuriyet savcısısınız siz. Bizim ağzımızdan bir laf çıksa, 50 tane fezleke düzenliyorsunuz. Batsın sizin savcılığınız. Osmanlı niye battı? Bunun üzerinde konuşan var mı? Osmanlı'nın son dönemlerini yaşamaya başladık şimdi. 1800'lü yılların başında Osmanlı'da okuma yazma oranları yüzde 1-5. Devasa Osmanlı'yı düşünün. Almanya'da yüzde 70. Farka bakın. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Belçika'da yüzde 50'nin üzerinde. Osmanlı eğitim sistemi bozulduğu için battı. Eğitim sistemi üzerine ayrı bir basın toplantısı yapacağım. Bütün belgeleri, bilgileri koyacağım ortaya. 1881'de Osmanlı "iflas ettim" dedi. Duyun-u Umumiye kuruldu."



"SAHİP ÇIKMIYORSAN KAPININ ÖNÜNE KOY"



"Sen yeni bir devlet kurmaktan bahsediyorsun. Hangi yüzle sen o partinin içinde kalıyorsun. Konuşmasını isterim o partinin liderinin. Sahip çıkıyorsan, adam gibi sahip çık. Sahip çıkmıyorsan tut kapının önüne koy. Başka seçeneğin yok senin. İnsanda biraz tarihe saygı olur. Bunların hiçbirisi yok. Bu cumhuriyeti kuranlar Diyanet İşleri Başkanlığını 3 Mart 1924'te kurarlar. Ben o kişiye soruyorum, sen nasıl olup da kalkıyorsun, Cumhuriyet'i reddediyorsun."



"HALA BİRİLERİNİN PARYASI OLMAK İSTİYORLAR"



"13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edilir, 29 Ekim'de de Cumhuriyet ilan edilir. Yeni devlet kuruyoruz diyen kişiye soruyorum, seni vatana ihanet noktasına hangi eğitim düzeyi taşıdı. Sen inançlara saygıyı, insana saygıyı biliyor musun? Hala birilerinin paryası olmak istiyorlar. Biz çağdaş bir eğitim sistemi istiyoruz. Biz, etnik kimlik üzerinden siyaset istemiyoruz. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına saygı istiyoruz. Biz, devlette liyakat esası istiyoruz."



ulusal.com.tr