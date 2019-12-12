Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken buluşma

14 yıldır her ayın ikinci salı günü toplantı düzenleyen İstanbul Platformu, bu kez CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı.

Toplantıya, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar, Bozkurt Yaşar Öztürk ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kaldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile kısa bir görüşme yaptı.

Toplantıda, AK Parti'nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı, verdiği sözlerin bir kısmını yerine getirmediği belirtildi.

Konuşmasında bağımsız yargıya vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Hâkim, hâkimlikten değil siyasetten güç alıyorsa bu en büyük tehlikedir” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasiye inanan, bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

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