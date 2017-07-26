CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP'den atılan Meral Akşener'in parti kurma girişimine destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse Türkiye kazançlı çıkar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerine yönelik olarak değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, internet ortamında yayın yapan ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da Yayın Kurulu'nda yer aldığı 'Nasıl Dergi'ye röportaj verdi.



Kılıçdaroğlu MHP'den atılan Meral Akşener'in parti kurma çalışmalarını değerlendirdi. Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, "Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar." dedi



Kılıçdaroğlu, röpörtajında "MHP’nin önemli bir kanadıyla HDP, Hayır oyu kullanma konusunda buluştular." hatırlatması yaptı. Kılıçdaroğlu bu buluşmayı özgür ortamın oluşması açısından olumlu buldu.



Vatan Partsi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Akşener'in CHP-HDP-FETÖ iktidar seçeneğinin parçası olduğu görüşünde.



ulusal.com.tr