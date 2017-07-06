1 Ekim itibari ile konutlara güneş paneli kurmak kolaylaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelik değişikliği ile güneş paneli sistemi kurulumu için artık yapı ruhsatı izni aranmayacak. Böylece hem evin elektrik ihtiyacı güneşle karşılanacak hem de elde edilen fazla elektrik dağıtım şirketlerine satılabilecek.

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Kendi elektriğinizi üretmek artık daha kolay.



Değişiklik 1 Ekim itibari ile geçerli olacak.



Şuan için sistem kurulumu 10 bin Türk Lirası'ndan başlıyor. Yaklaşık 30 yıllık ömrü olan sistem kendini 8 yılda amorti ediyor.



Bir süre sonra vatandaşların kazanç sağlamaları da mümkün olacak.



Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstirisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan, solar enerji sistemlerinin yaygınlaşması için başka düzenlemelere daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Fosil yakıtların 30 yıl içinde tamamen tükeneceğini belirten Erkan, yenilenebilir enerji kaynaklarını önemine dikkat çekti.



