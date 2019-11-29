Kerimoğlu ailesinin acı günü
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun babası Celal Kerimoğlu hayatını kaybetti. Kerimoğlu için ilk olarak Esenyurt Erenler Cemevi'nde helallik alındı. Sonrasında defnedilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderildi.
GÜNDEM 29.11.2019, 21:19
İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun babası Celal Kerimoğlu vefat etti.
Kerimoğlu için ilk tören Esenyurt Erenler Cemevi'nde yapıldı, helallik alındı.
Törene siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ailenin acısını paylaştı.
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da Bülent Kerimoğlu'nu yalnız bırakmadı.
Kerimoğlu, defnedilmek üzere memleketi Ardahan Damal'a gönderildi. Kerimoğlu, 30 Kasım saat 14'de son yolculuğuna uğurlanacak.
ulusal.com.tr
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