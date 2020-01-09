Kestelli: Cumhuriyetimizin 100. yılına tarım ile yürüyelim

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Medya Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Kestelli, 2019’un zor bir yıl olduğunu söyledi, “ders almayız” dedi. .

Hükümetin yüzde 5 olan büyüme hedefini değerlendiren Kestelli, sürdürülebilir büyümeye ve üretimi koruma vurgu yaptı.

Üretim seferberliği ihtiyacının altını çizen İzmir Ticaret Borsası Başkanı, hedeflerin merkezine tarım ve hayvancılığın konmasını önerdi.

İzmir Ticaret Borsası, üretimin teşvik edilmesi, tarımda kadın ve genç nüfusun artması, nitelikli üretim için çiftçilerin bilgilendirilmesi ve teknolojik kabiliyeti yükseltmek için 2020 yılında “Tarım Gençlerle Yükseliyor”, “Toprak ve Çocuk”, “Tarımda Yaşam Boyu Akademi”, “Tarım Teknolojileri Merkezi” konularında projeler yürütecek.

Kuruluşu 1891 yılına dayanan İzmir Ticaret Borsası’nda bugün 103 tarımsal üründe işlem yapılıyor.

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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