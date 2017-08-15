İstanbul'da Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti ile ilgili 3 şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin 2'sinin Keten İnşaat sahibi ve 1'inin de çalışanı olduğu öğrenildi. Keten İnşaat'ın sahipleri mahkemece tutuklandı

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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma 3 kişi adliyeye sevk edildi. Keten İnşaat'ın sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten tutuklandı.



6 gün önce gözaltına alınan şüpheliler arasında Keten İnşaat'ın sahipleri Selahattin keten ve Rıza Keten de bulunuyordu.



Cemil Candaş cinayeti ile ilgili açılan davanın sanıklardan Hacı Avcı geçen Mart ayındaki duruşmada Keten İnşaat'ın sahipleri iki kardeşi suçlamıştı.



Emniyette adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne götürülmüştü.



Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış 6'sı tutuklanmıştı.



ulusal.com.tr