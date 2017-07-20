43 yıl önce yapılan Kıbrıs Barış Harekatı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. Şehit ve gazilerin anıldığı törenlerde, birlik ve beraberlik vurguları yapıldı.

Kıbrıs Barış Harekatının 43'üncü yıldönümü İstanbul'da Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.



Tören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun ve kitle örgütlerinin anıta çelenk koyması ile başladı.



Ardından, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende ilk sözlü Kıbrıs Gazisi Ahmet Kendigel aldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonosolosu Fahri Yönlüer de günün anlam ve önemine değindi.



43 yıl önce yapılan Barış Harekatına tanık olan Yönlüer, o anları bu sözlerle aktardı.



Törenin ardından Kıbrıs gazileri ve katılımcıları bol bol fotoğraf çektirdi.



Törenlerin bir başka adresi ise İzmir oldu.



Cumhuriyet Meydanı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, İzmir Vali Yardımcısı İbrahim Ballı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, gaziler ve askeri erkan katıldı.



Törenlere tek katılan siyasi parti ise Vatan Partisi oldu.



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