Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü için İstanbul'da resepsiyon verdi. Gecede Rum tarafının masadan kalktığı Kıbrıs Müzakereleri öne çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, kazanımlarından vazgeçmeden barış ve huzurdan yana olduklarını söyledi.

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü için İstanbul'da resepsiyon verildi.



Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin düzenlediği gecede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer bir konuşma yaptı. Yönlüer Birleşik Kıbrıs Müzakereleri'nin 49 yıldır devam ettiğine dikkat çekerek, "Kıbrıs halkı barış ve huzurdan yanadır" dedi.



İTÜ Maçka tesislerinde düzenlenen geceye 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, Vali Yardımcısı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat, Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ , TÜMÖD İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yıldız, Prof. Dr. Emin Gürses, Prof. Dr. Cüneyt Akalın, Kıbrıs Gazileri ve aileleri ile askeri erkan katıldı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat'ta, müzakareleri değerlendi, sonuçların Türkiye için olumlu olduğunu söyledi.



Ümit Özdağ'da müzakerelere ilişkin konuştu. Ada için tek çözümün müzakere sürecinden tamamen vazgeçmek olduğunu belirtti.



Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine dikkat çekti.



Kıbrıs türkülerinin çalındığı resepsiyona Kıbrıs Gazileri'de katıldı.



Haber: Damla İnca-Kamera: Bülent Ünal​

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