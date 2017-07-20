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Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 43. yılı

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 43. yıl dönümü olan "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" KKTC'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yavuz Çıkarma Plajında tutulan şafak nöbeti ile başlayan kutlamalar Lefkoşa'da yapılan resmi törenlerle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ye gönderdiği kutlama mesajında "Türkiye Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğini" vurguladı

Kıbrıs Barış Harekâtının 43. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlama etkinlikleri düzenlendi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk tören Yavuz Çıkarma Plajı'nda şafak nöbeti tutulmasıyla başladı.

Temsili 50'nci Alay, 43 yıl önce olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu.

Resmi törenlerin adresi ise Lefkoşa'daki Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk Anıtı oldu. Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajını, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya verdi. Erdoğan mesajında "Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeyi sürdüreceğini, Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacağını." ifadelerine yer verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı' da törende yaptığı konuşmada, sonuçsuz kalan Cenevre görüşmelere değindi.

Başbakan Binali Yıldırım da Kıbrıs Türk halkının haklarının korunacağını söyledi.

Kutlamalar düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #KKTC #kıbrıs barış harekatı
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