Kıbrıs gazilerinin anıları kitap oldu

Kıbrıs’ta ilk Türk Bayrağı’nı açan gaziler kendileri için hazırlanan “Gazilerden Anılarla Kıbrıs” kitap tanıtımında buluştu.

Türkiye Muharip Gazileri Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı açılış konuşmasında tarih yazan kahramanlarla beraberiz dedi.

Taşçı 100’e yakın gazinin anılarından oluşan kitabı tarihe not düşmek için hazırladık dedi.

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Kıbrıs çıkarmasında ilk bayrağı açan gaziler o anları anlattı.

Türkiye Muharip Gazileri Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı “600 gazimiz daha var bu çalışmanın devamını getirmek, onların da anılarını kitaplaştırmak istiyoruz dedi.

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