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Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme

Anastasiadis, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinden ayrılacağını açıkladı.

Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme

Rum lider Anastasiadis, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinden ayrılacağını açıkladı.

Rum lider 'Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum' dedi.
 

Etiketler; #kıbrıs görüşmeleri
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