Kıbrıs Konferansı’nın ikinci günü İsviçre’de devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde yapılan ve garantör ülkelerin de yer aldığı Konferans’ta, Türkiye’nin garantiler konusuyla ilgili yeni bir öneri sunduğu öğrenildi. Türk tarafı, yeni kurulacak federal yapıya göre garanti anlaşmasının revize edilmesi fikrini önerdi.

Kıbrıs için karar müzakereleri olarak değerlendirilen Kıbrıs Konferansı’nın 2. Oturumu İsviçre’nin Crans Montana kentinde devam ediyor.



Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde yapılan konferansta, Türkiye, garanti anlaşmalarını ortadan kaldırılmasını isteyen Yunanistan ve Rum Kesimi’ne karşı yeni öneriler sundu.



Kıbrıs’ta tarafların ve garantör ülkelerin yer aldığı iki masalı toplantıda, Türkiye, kurucu devletlerin eşitliği temelinde oluşacak yeni bir federal yapıya göre revize edilmesi fikrini önerdi. Bu çerçevede bölgede izleme komitesi kurulmasını istedi.



Federal anayasa ve kurucu devlet anayasalarının işleyişinin garanti altına alınması da öneriler arasında. Buna göre her şey yolunda giderse Ada'daki asker sayısı garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından yeniden gözden geçirilecek.



Türkiye'nin sunduğu bu öneriler için Rum ve Yunan tarafı bir günlük süre istedi.



Konferansın basına kapalı açılış oturumunda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Kıbrıs Türk halkının güvencesini Türkiye olarak gördüğünü söyledi.



Görüşmelere Türk ve Rum taraflarının yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.



Öte yandan Türk askerinin Ada’dan çekileceği iddialarına Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberler ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranlar doğru değildir” ifadesi kullanıldı.



ulusal.com.tr