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Kıbrıs Konferansı 3. gününde

Kıbrıs Konferansı’nın 3’üncü günü başladı. Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde yapılan görüşmelere bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor. Garantiler ve Türk askerinin Ada’daki varlığının tartışıldığı görüşmeler arasında Guterres’in açıklama yapması bekleniyor.

Kıbrıs Konferansı 3. gününde

Kıbrıs için karar müzakereleri olarak değerlendirilen Kıbrıs Konferansı’nın 3. Oturumu İsviçre’nin Crans Montana kentinde devam ediyor.

Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde yapılan konferansa bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor. Guterres’in gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Kıbrıs’ta tarafların ve garantör ülkelerden gelen heyetin yaptığı konferansta garantiler ve Türk askerinin Ada’daki varlığı çetin tartışmalara neden oluyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, garantiler konusunda geri adım atılmayacağını açıklamıştı. Yunan ve Rum tarafı ise garanti anlaşmalarının kaldırılması için diretmeye devam ediyor.

Öte yandan dün yapılan Kıbrıs Konferansı’nın sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ikili görüşmeler yaptı.

Akıncı önce BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Eide ile görüştü. Akıncı görüşmenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü ve bu ülkenin özel temsilcisi Jonathan Allen ile bir araya geldi.

Akıncı’nın her iki görüşmede de Kıbrıs Konferansı’nda yürütülen çalışmalara ilişkin fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.

Görüşmeler devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #guterres #Kıbrıs #kıbrıs konferansı #Birleşmiş milletler
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