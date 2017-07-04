Kıbrıs Konferansı toplantıları bugün saat 11.00’da toplandı. Konferansın 7’nci gününde önce ikinci masa toplantısı yapıldı, arkasından Birleşmiş Milletler gözetiminde ve garantör ülkelerin bulunduğu birinci masa toplantısına geçildi. Her iki tarafın da tartışma konularını içeren paket dosyalarını Birleşmiş milletlere sunduğu öğrenildi.

Kıbrıs Konferansı 7’nci gününde toplandı. İlk buluşma Güvenlik ve Garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuların ele alınacağı ikinci masa toplantısı ile saat 11’de başladı.



İkinci masa toplantısı bir saat sürdü.



Toplantıya önce Rum lider Nikos Anastasiadis daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken, Cumhurbaşkanı Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür. Bekleyip görelim” yanıtını verdi.



Saat 12’de de iki taraf ve garantör devlet temsilcileri, Birleşmiş Milletler gözetiminde birinci masa toplantısına geçti.



Kıbrıs Konferansı’nda dün tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri Birleşmiş Milletlere sundu.



Garantörlerin, “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının ise tüm başlıklardan oluşan ve kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerin birer kopyası BM tarafından tüm taraflara dağıtıldı.



Toplantıda tarafların sundukları paketler üzerinde pazarlıklar yapılıyor.





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