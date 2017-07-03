Kıbrıs Konferansı dün verilen aranın ardından toplandı. İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yapılan toplantının tatil gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Akıncı ardından KKTC Dışişleri Bakanı, parti liderleri ve milletvekilleriyle görüştü, Konferansa ilişkin bilgiler tartışıldı.

Kıbrıs Konferansın bir günlük tatilin ardından bugün başladı. İsviçre’nin Crans montana kentinde yapılan toplantıda konular, paket halinde tartışılacak.



Konferansın tatil gününde de Türk heyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti mesai yaptı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı, müzakerelerde gelinen son durum ve bugünden itibaren tekrar başlayacak süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu. İkili daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, parti liderleri ve milletvekilleriyle görüştü. Görüşmede Konferansa ilişkin bilgiler tartışıldı.



Avrupa Birliği'nin gözlemci olduğu konferansa, Ada'daki Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılıyor. 28 Haziran'da başlayan konferans kapsamında taraflar hafta boyunca görüşecek.



Zirvede toprak, mülk, yönetim, AB ile ilişkiler ve güç paylaşımı konularının yanı sıra güvenlik ve garantörlük başlıkları da ele alınıyor.



Dün bir değerlendirme yapan Akıncı, "Bugünden itibaren başlayacak hafta, Kıbrıs’ın ve bölgemizin geleceği açısından hayati önemi haiz bir karar haftası olacaktır" dedi.





ulusal.com.tr