kasabasında 28 Haziran’da başlayan Kıbrıs konferansı devam ediyor. Konferansın 9’uncu ve en kritik gününde toplantı saat 12’de başladı. Yeniden İsviçre’ye gelmesi beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantıya başkanlık ediyor. Guterres, liderlerle de özel görüşmeler yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya göre, bugün karar günü olmalı.

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Öte yandan, konferanstaki gelişmeleri değerlendirmek için Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve garantilerin konuşulduğunun altı çizildi.



Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan açıklamalar geldi. Bugünkü toplantı için “olacaksa da olmayacaksa da netleşecek, resmi daha net göreceğiz” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bugünkü toplantının karar günü olması gerektiğini vurguladı. Akıncı, masanın etrafında sonuç odaklı olunmalı ifadesini kullandı.



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