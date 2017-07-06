Kıbrıs’a federal bir yapı kurulması amacıyla İsviçre’de 28 Haziran’da başlayan Kıbrıs konferansı devam ediyor. Konferansın 9’uncu ve en kritik gününde toplantılar ve ikili görüşmeler yapılıyor. Yeniden İsviçre’ye gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantılara başkanlık ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya göre, bu gece son karar verilmeli.

İsviçre’nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı’nda en kritik gün devam ediyor. Saat 12’de başlayan konferansta yeniden toplantıya katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlık ediyor.



Heyetleri önce çalışma yemeğinde toplayan Guterres, daha sonra da liderlerle ayrı ayrı görüştü. Yapılan ikili görüşmelerin ardından da heyetler, akşam yemeğinde bir araya gelecek.



Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 19.30’da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak, Guterres, saat 21’de de Kıbrıslı iki liderle birer görüşme yapacak. Görüşmenin ardından da Guterres tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.



Gece yarısına kadar sürmesi beklenen konferansa Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mogherini konferansın gidişatından iyimserim diye konuştu.



Gazeteciler KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “umutlu musunuz” sorusunu yöneltti. Akıncı bu soruya “Çalışıyoruz ve bütün iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün gün de, gece de uzun” yanıtını verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB ile BM yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerde garantiler meselesin ele alındığı belirtildi. Konferans sırasında açıklama yapan Çavuşoğlu, bugünkü toplantı için “olacaksa da olmayacaksa da netleşecek, resmi daha net göreceğiz” diye konuştu.



Öte yandan, konferanstaki gelişmeleri değerlendirmek için Başbakan Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve garantilerin konuşulduğunun altı çizildi.



Kritik konferans sürüyor.





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