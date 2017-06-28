Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başladı. Kıbrıs’ın geleceği için “karar konferansı” olarak değerlendirilen toplantı şu saatlerde de devam ediyor. İki farklı masanın oluşturulduğu toplantıya, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere temsilcileri katılıyor. Konferansa Birleşmiş Milletler ise ev sahipliği yapıyor.

Kıbrıs Konferansı İsviçre’de toplandı.



Toplantıyı büyük bir şans olarak değerlendiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de konferansa ev sahipliği yapıyor.



Eide, sırasıyla Rum lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda karşıladı.



İki ayrı masanın kurulduğu toplantı öncesi dün akşam Akıncı, Anastasiadis, Çavuşoğlu, Johnson, Kotzias ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile beraberindeki heyetler bir araya gelmişti.



Garantör ülkelerden İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson yemeğin ardından ülkesine dönerken, konferansta bu ülkeyi Kıbrıs Özel Temsilci Jonathan Allen'in temsil ettiği öğrenildi.



Bakan Çavuşoğlu konferansın ilk gününde “Biz buraya çözüm için geldik, bu sorun artık çözüme kavuşturulmalı” mesajı verdi.



Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.



Heyetlerin hafta boyunca İsviçre’de olması bekleniyor.



ulusal.com.tr