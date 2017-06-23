Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Ankara’ya gelmeden önce Kıbrıs Müzakerelerine ilişkin kritik açıklamalar yapan Akıncı "Cenevre'de 28 Haziran’da yapılacak Kıbrıs Konferansında 2 masa kurulacak. 5'li masada sadece güvenlik, garantiler konusu, ikili masada ise geriye kalan tüm konular ele alınacak” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.



Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.



Akıncı, görüşme öncesi müzakerelere ilişkin kritik açıklamalar yaptı.



Cenevre'de 28 Haziran’da başlayacak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Akıncı, iki masa kurulacağını söyledi. Masanın birinde Kıbrıs’taki Türk ve Rum taraflar ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin olacağını söyleyen Akıncı, ikinci masada iki toplum liderlikleri ve müzakere heyetlerinin yer alacağını kaydetti. Akıncı “5'li masada sadece güvenlik, garantiler konusu, ikili masada ise geriye kalan tüm konular birbiriyle ilintili olarak ele alınacak” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Konferansında Türkiye ve Yunanistan’ın olumlu katkılarına ihtiyaç olacağını belirten Akıncı, bu süreçte görüş alışverişinde bulunulmasının önemli olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan'ın “Sıfır asker, sıfır garanti” söylemini de bir kenara bırakması gerektiğini böylece İsviçre'de müzakere edebilmenin imkanı doğacağını dile getirdi.



Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.





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