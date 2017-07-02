Kıbrıs'ta büyük yangın... Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı Piknik Alanı’nda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kalklanı Piknik alanı karşısında kızıl çam ağaçlarının çok yoğun olduğu bölgede çıkan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor.



Yangının söndürülmesi için BM’den yangın söndürme helikopteri olaya müdahale ederken, Türkiye’den ise bir helikopter ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.



Bölge halkı, yangının sönüdürülmesi için seferber olurken, birkaç kişi ise dumandan etkilendi.



Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç yangınla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının çok büyük bir alanı etkilediğini belirterek ilerleyen saatlerde daha büyük bir sıkıntı olmaması için tüm ekiplerin çalıştığını söyledi.



Bölgenin çok sık bir orman alanı olmasından ve rüzgarın şiddetinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşandığını kaydeden Direnç, yangın söndürme çalışmaları sorasında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının ciddi olmadığını kaydetti.



Direnç, yangın söndüre çalışmaları için Türkiye’den yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağının yolda olduğunu, BM’den yangın söndürme helikopterinin ise şu an yangına müdahale ettiğini söyledi.



Direnç, su tankeri, dozer ve kepçesi bulunan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak ellerindeki imkanları seferber etmelerini istedi.



Direnç, yangının nerden dolayı çıktığının henüz tesbit edilmediğini de söyledi.



Yangının söndürülmesi için herkesin insan üstü bir gayret ile çalıştığını kaydeden Direnç, vatandaşların yangın alanına gitmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek duyarlı olmalarını istedi.