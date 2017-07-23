Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, dün akşam ölümden döndü. Bakan Berova'ya ait tekne, batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri beş kişiyi kurtardı, Bakan Berova ve bir kişi ise yüzerek karaya çıktı.

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; Girne Turizm Limanı’ndan hareket eden Bakan Berova'ya ait tekne, mendirek açıklarında bulunduğu sırada su alarak batma tehlikesi geçirdi.



Teknede Berova, iki oğlu ve dört misafiri ile birlikte bulunan toplam 7 kişi ölümden döndü. Teknenin batma tehlikesi geçirmesi üzerine süratle bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri teknede bulunan 5 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.



Teknede bulunanlardan Bakan Berova ve bir kişi kendi imkanları ile yüzerek karaya çıktılar. Özdemir Berova'ya ait tekne ise tamamen battı.



Teknede bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.



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