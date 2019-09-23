Türkiye Barolar Birliği'nin "Kıbrıs’ta Son Söz” Başlıklı Uluslararası Konferansın sonuç bildirisi açıklandı. "Ada'da federasyon oluşturma hedefinden vazgeçilmesi" istenilen bildiride "İki devletli bir çözümün inşası için çalışılması gerektiği" vurgulandı. Bildiriye göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik görünürlüğü yükseltilerek uluslararası meşruiyeti pekiştirilmeli.

Kıbrıs için yeni bir strateji oluşturulması istendi. Federasyon hedefinden vazgeçip, iki devletli çözüme gidilmesi gerektiği vurgulandı.



Türkiye Barolar Birliği'nin "Kıbrıs’ta Son Söz” Başlıklı Uluslararası Konferansı tamamlandı. Konferansın, Kıbrıs’ta hak ve çıkarları gözetecek şekilde yeni bir yol haritası oluşumuna katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Aynı zamanda sahada sağlam hukuki argümanlar üretilmesine katkı sunmak için yapıldığı kaydedildi.



2 gün süren konferansın sonuç bildirgesinde Rum kesimiyle ortak federasyon oluşturulamayacağı ifade edildi.



Bildiride, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ı kullanıma açma hamlelerinin yerinde olduğu anlatıldı. Ayrıca panel oturumlarında altı çizilen hususlara da bildiride yer verildi.





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