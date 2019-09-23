'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
banner1119

'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli sonuç bildirisi açıklandı

Türkiye Barolar Birliği'nin "Kıbrıs’ta Son Söz” Başlıklı Uluslararası Konferansın sonuç bildirisi açıklandı. "Ada'da federasyon oluşturma hedefinden vazgeçilmesi" istenilen bildiride "İki devletli bir çözümün inşası için çalışılması gerektiği" vurgulandı. Bildiriye göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik görünürlüğü yükseltilerek uluslararası meşruiyeti pekiştirilmeli.

'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli sonuç bildirisi açıklandı

Kıbrıs için yeni bir strateji oluşturulması istendi. Federasyon hedefinden vazgeçip, iki devletli çözüme gidilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye Barolar Birliği'nin "Kıbrıs’ta Son Söz” Başlıklı Uluslararası Konferansı tamamlandı. Konferansın, Kıbrıs’ta hak ve çıkarları gözetecek şekilde yeni bir yol haritası oluşumuna katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Aynı zamanda sahada sağlam hukuki argümanlar üretilmesine katkı sunmak için yapıldığı kaydedildi.

2 gün süren konferansın sonuç bildirgesinde Rum kesimiyle ortak federasyon oluşturulamayacağı ifade edildi.

Bildiride, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ı kullanıma açma hamlelerinin yerinde olduğu anlatıldı. Ayrıca panel oturumlarında altı çizilen hususlara da bildiride yer verildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Barolar Birliği
Önceki Haber
Öztürk Yılmaz, parti kuracağını duyurdu
Sonraki Haber
"Kuzeyli Nazuğum", 50 yıl sonra yeniden görüntülendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.