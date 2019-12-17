Kılıçdaroğlu: ABD ile restleşmek doğru değil

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile restleşmenin doğru olmadığını söyledi, "Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye’nin çıkarlarına aykırıdır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, karşılıklı restleşme ile sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, ABD’nin yaptırım ve tehdit politikasını da değerlendirdi. İlişkilerin düzeltilmesini istedi.

Libya'ya asker gönderme açıklamalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var Libya’da? Suriye batağında ne işimiz vardı? Siyasi iktidarın Suriye batağında yaşananlardan ders alması lazım." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

