Kılıçdaroğlu: Alınan karar vicdanımızı yaraladı
Amerika Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Amerika'ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Ermeni Soykırım iddiaları için "Arşivler ortada açıp bakalım" dedi.
GÜNDEM 31.10.2019, 03:03
Partisinin grup toplantısında konuştu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Amerika'nın skandal kararına önce tepki gösterdi. Sonra Ermeni Soykırım yalanı için "arşivlere bakalım" dedi.
Kılıçdaroğlu, Amerikalı politikacıların Türkiye'ye düşmanlık güttüğünü söyledi.
CHP lideri, daha sonra tarihçileri göreve çağırdı, "araştıralım" dedi.
Türkiye'ye yaptırımların da doğru olmadığını söyledi.
ulusal.com.tr
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