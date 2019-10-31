banner1198

banner1199

banner1197

Kılıçdaroğlu: Alınan karar vicdanımızı yaraladı

Amerika Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Amerika'ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Ermeni Soykırım iddiaları için "Arşivler ortada açıp bakalım" dedi.

GÜNDEM 31.10.2019, 03:03
Kılıçdaroğlu: Alınan karar vicdanımızı yaraladı

Partisinin grup toplantısında konuştu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Amerika'nın skandal kararına önce tepki gösterdi. Sonra Ermeni Soykırım yalanı için "arşivlere bakalım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Amerikalı politikacıların Türkiye'ye düşmanlık güttüğünü söyledi.

CHP lideri, daha sonra tarihçileri göreve çağırdı, "araştıralım" dedi.
Türkiye'ye yaptırımların da doğru olmadığını söyledi.

ulusal.com.tr

#amerika #chp #kemal kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P