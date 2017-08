CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı basına verdiği röportajlarla ilgili eleştirileri yanıtladı. Alman Focus dergisine verdiği mülakatta kullandığı "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" ifadesini "Söz konusu Alman medyası olunca inanmadığım şeyleri mi söylemeliydim?" diyerek savundu. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan da konuyla ilgili yeni açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yurtdışına şikayet etti" eleştirilerine ilişkin ilk kez konuştu.



CHP lideri, Alman Focus dergisine verdiği mülakatta söylediği "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" ifadelerini ilk kez kullanmadığını söyledi.



"SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM: Ben bunu Meclis'te 4 genel başkanın olduğu oturumda da söyledim. Ben bunu her salı günü grup toplantısında da söyledim. Ben bunu işadamlarının, sanayicilerin karşısında da söyledim. Söz konusu Alman medyası olunca inanmadığım şeyleri mi söylemeliydim? OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur demeye devam edeceğim. Ben Türkiye’de başka bir şey söylesem yurtdışına başka konuşsam önce kendime saygımı kaybederim, içeride başka dışarıda başka konuşamam. Neye inanıyorsam onu söylerim."



Hürriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, eski AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın yeni devlet açıklamasını gündemden düşürmek için kendisine bel altı kampanyası yürütüldüğünü savundu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajına ilişkin CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da yeni bir açıklama daha yaptı.



"CHP'ye kumpas kuruluyor" diyen Tezcan, topu AKP'ye attı.



ulusal.com.tr